Найдите периметр и площадь закрашенной фигуры

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Мдя... . Каждую клетку принимаете за единицу и вычисляете. Периметр равен сумме длин всех сторон. Для вычисления площади - разделите неправильную фигуру на прямоугольники и суммируйте площади трех прямоугольников, помня, что площадь равна длине умноженной на ширину. Или второй путь - вычитание. Дорисуйте закрашенную фигуру до единого прямоугольника, путем продолжения линий и вычислите общую площадь 11*8. Отминусуйте площади трех прямоугольников, вошедшие в границы полученного прямоугольника, но не являющихся закрашенными. Дали детям самовар, а как пользоваться им - забыли научить....