План по расказу Капалуха В. Астафьего.
Литература
План по расказу Капалуха В. Астафьего.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
План.1. У черничного бугорка на просеке.2. Гнездо! Гнездо!3. Тревога капалухи.4. Снова в гнезде.
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