Сообщение составлено спомощью 128 символьного алфавита,содержит 30 символов .какой обьем информации в байтах оно несет???

Информатика

Сообщение составлено спомощью 128 символьного алфавита,содержит 30 символов .какой обьем информации в байтах оно несет???

Автор: Гость