Сообщение составлено спомощью 128 символьного алфавита,содержит 30 символов .какой обьем информации в байтах оно несет???

Информатика
Сообщение составлено спомощью 128 символьного алфавита,содержит 30 символов .какой обьем информации в байтах оно несет???
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
128 =2^7  ---> 7 бит для кодировки одного символа 30*7 = 210 бит  = 210:8= 26 (в остатке 2) = 27 байт
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