Выполните умножение: х²2у²(х+2у)

Математика
Выполните умножение: х²2у²(х+2у)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(х³+х²*2у)*2у²=(х³*2+х²*4у)у²-(х³*2у)+(х²*4у³)
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