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Найдите значение выражения -(-(-6,3))
Математика
Найдите значение выражения -(-(-6,3))
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-6.3 если раскрывая скобки всегда меняется знак
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