Каковы были права и обязанности патрициев и плебеев в древнем Риме

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Самое широкое разделение было между патрициями, теми, кто мог проследить свою родословную до первого Сената, установленного Ромулом, и плебеями, всеми другими гражданами. Первоначально, все государственные учреждения были открыты только для патрициев, и они не могли вступать в брак с другими классами. Современные политические деятели и авторы (Кориолан, например) в Царский период и в Ранней Республике думали о плебеях как о толпе, едва способной к разумной мысли. Однако, у плебеев, у которых забирали их труд, была возможность вызвать изменения. После ряда социальных выступлений они получили право занимать должности и назначать плебейского трибуна, а также был отменён закон о запрете смешанного брака. Должность плебейского трибуна, основанная в 494 г. до н.э., была главной юридической защитой против произвола патрициев. У трибунов первоначально была власть защитить любого плебея от патрицианского магистрата. Более поздние восстания вынудили Сенат предоставить трибунам дополнительные полномочия, такие как право наложить вето на законодательство. Плебейский трибун обладал неприкосновенностью, и он был обязан держать дом открытым в течение всего времени исполнения служебных обязанностей.