X-12/ x-4 = 3/5 это пропорция
Математика
X-12/ x-4 = 3/5 это пропорция
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х-12/х-4=3/5, 3*(х-4)=5*(х-12), 3х-12=5х-60, 5х-2х=60-12, 2х=48, х=48:2. Х=24.
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