Совокупнрсть соцеально значимых свойств,черт человека,которые он реализует в общественной жизни,обозначают понятием?

Обществознание
Совокупнрсть соцеально значимых свойств,черт человека,которые он реализует в общественной жизни,обозначают понятием?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Индивид личность талант
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