____________ перевернулся на живот и поплыл. На круглых листьях водяных лилий сидели бо??ьшеротые лягушки, выпученными глазами глядели на него. -какая-то каракатица плывёт,-квакнула одна. -Нос как у аиста,- квакнула другая. ...

Литература

____________ перевернулся на живот и поплыл. На круглых листьях водяных лилий сидели бо??ьшеротые лягушки, выпученными глазами глядели на него. -какая-то каракатица плывёт,-квакнула одна. -Нос как у аиста,- квакнула другая. -Это морская лягушка,- квакнула третья... Кого описывает автор?

Автор: Гость