____________ перевернулся на живот и поплыл. На круглых листьях водяных лилий сидели бо??ьшеротые лягушки, выпученными глазами глядели на него. -какая-то каракатица плывёт,-квакнула одна. -Нос как у аиста,- квакнула другая. ...

Литература
____________ перевернулся на живот и поплыл. На круглых листьях водяных лилий сидели бо??ьшеротые лягушки, выпученными глазами глядели на него. -какая-то каракатица плывёт,-квакнула одна. -Нос как у аиста,- квакнула другая. -Это морская лягушка,- квакнула третья... Кого описывает автор?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это Буратино.........
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