Помогите плиз 10баллов

Окружающий мир
Помогите плиз 10баллов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как развивалась внешняя политика царей во времена Московского государства? Как Древняя Русь избавилась от монгольского ига?
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