Радиолакационый импуьс ,отраженный от цели ,возратился через 0,8*10^-6после излучени?? локатором Чему равно растояние от локатора до цели?

Физика

Радиолакационый импуьс ,отраженный от цели ,возратился через 0,8*10^-6после излучени?? локатором Чему равно растояние от локатора до цели?

Автор: Гость