Радиолакационый импуьс ,отраженный от цели ,возратился через 0,8*10^-6после излучени?? локатором Чему равно растояние от локатора до цели?
Физика
Радиолакационый импуьс ,отраженный от цели ,возратился через 0,8*10^-6после излучени?? локатором Чему равно растояние от локатора до цели?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано t=0,8*10^-6с L- ? L=c*t/2=3*10^8*0,8*10^-6/2=12км
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