Корень х-5=х-7 решить уравнение
Алгебра
Корень х-5=х-7 решить уравнение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х-5=( х-7)² х-5=х²-14х+49 х²-14х-х+49+5=0 х²-15х+54=0 д=9 х=(15±3)/2 х=9; х=6
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