Проводник массой 50 г и длиной 20см , подвешенный на двух нитях , находится в равнове??ии в магнитном поле индукцией 0.5 Тл.После того как по нему пустили ток,сила натяжения нити увеличилась в 2 разв. Чему равна сил тока ?

Физика

Проводник массой 50 г и длиной 20см , подвешенный на двух нитях , находится в равнове??ии в магнитном поле индукцией 0.5 Тл.После того как по нему пустили ток,сила натяжения нити увеличилась в 2 разв. Чему равна сил тока ?

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