Проводник массой 50 г и длиной 20см , подвешенный на двух нитях , находится в равнове??ии в магнитном поле индукцией 0.5 Тл.После того как по нему пустили ток,сила натяжения нити увеличилась в 2 разв. Чему равна сил тока ?
Физика
Проводник массой 50 г и длиной 20см , подвешенный на двух нитях , находится в равнове??ии в магнитном поле индукцией 0.5 Тл.После того как по нему пустили ток,сила натяжения нити увеличилась в 2 разв. Чему равна сил тока ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано L=0,2м B=0,5 Тл F2=2*F1 F2=m*g+Fa F2=2*F1=2*m*g m*g=I*B*L I=m*g/B*L=0,05*10/0,5*0,2=5A
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