Определите общее сопротивление цепи. R1=8 Ом R2=10 Ом R3=2 Ом R4=5 Ом
Физика
Определите общее сопротивление цепи. R1=8 Ом R2=10 Ом R3=2 Ом R4=5 Ом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если все параллельно, тоR12=R1*R2/(R1+R2)=8*10/(8+10)=4.44 ОмR34=R3*R4/(R3+R4)=2*5/(2+5)=1.43 ОмRo=R12*R34/(R12+R34)=4.44*1.43/(4.44+1.43)=1.1 Ом==============А луче бы схему.....
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Обществознание
Информатика
Сколько памяти нужно ,для хранения 32 цветного рисунка с размерами 256x1024 пикселей.о??вет в кб Пожалуйста!!!
Математика