Определите общее сопротивление цепи. R1=8 Ом R2=10 Ом R3=2 Ом R4=5 Ом

Гость: Гость:

Если все параллельно, тоR12=R1*R2/(R1+R2)=8*10/(8+10)=4.44 ОмR34=R3*R4/(R3+R4)=2*5/(2+5)=1.43 ОмRo=R12*R34/(R12+R34)=4.44*1.43/(4.44+1.43)=1.1 Ом==============А луче бы схему.....