Сколько изомеров образует пропан?
Химия
Сколько изомеров образует пропан?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сколько изомеров образует пропан? у пропана нет изомеров.
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