Склади текст розповідь на тему деревце в моему дворі 5 7 речень

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Склади текст розповідь на тему деревце в моему дворі 5 7 речень
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хочю розповісти про дерево, яке росте у моєму дворі. воно назиавється бузок. ще молоде, тому не дуже високе. весною розцвітає ніжним білим цвітом. чудовими пахощами наповнює повітря. у цю пору сидиш на лавці біля бузку, мов у чарівній казці. у спекотну літню пору бузок створює прохолоду та затишок. взимку на гілці висить годівничка. горобці, синички, снігурі щебечуть біля самотньоі лавки.  я люблю свій затишний двір. невисокий бузок прикрашає його.
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