Сделайте 601 упр плиз срочно надо

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Удивительное щелканье заботятся о птенчиках ловкая обезьяна бьют крыльями с разъяренным хищником над взъерошенным цыпленком любуемся малышом под лучом солнца верховые лошади энергичны,быстры.у чистокровной верховой лошади шея тонкая....Тяжеловозы...