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Вычислите номер 927,929 (в,г)
Математика
Вычислите номер 927,929 (в,г)
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
927) в) -1/6, г) 1/4 929) в) 5/9, г) 0
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