Расставьте коэффеценты укажите тип каждой реакции H2+Cl2=HCI KBr+Cl2=KCI+Br2 Fe(OH)2+H2O+O2=Fe(OH)3
Химия
Расставьте коэффеценты укажите тип каждой реакции H2+Cl2=HCI KBr+Cl2=KCI+Br2 Fe(OH)2+H2O+O2=Fe(OH)3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.H2+Cl2=2HCL(реакция соединения) 2.2Kbr+Cl2=2KCl+Br2(реакция замещения) 3.2Fe(OH)2+6H2O+3O2=4Fe(OH)3(реакция соединения)
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