Прчина как Москва стала столицей?

Окружающий мир
Прчина как Москва стала столицей?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю что причиной то что она развивалась всё больше и больше и потом поставили крепкую стену начало била деревянной потом после войны была реконструкция этой стены. Там правили великие князья и они отстаявали Москву и после войны они расширялись и развивались и в 20 веке 1905-1930 годах была принята решение что Москва будет столицей СССР
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