Прчина как Москва стала столицей?
Окружающий мир
Прчина как Москва стала столицей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю что причиной то что она развивалась всё больше и больше и потом поставили крепкую стену начало била деревянной потом после войны была реконструкция этой стены. Там правили великие князья и они отстаявали Москву и после войны они расширялись и развивались и в 20 веке 1905-1930 годах была принята решение что Москва будет столицей СССР
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Физика
Какое количество теплоты потребуется для того, чтобы превратить в пар 300 г цинка п??и температуре кипения? Удельная теплота парообразования цинка ...
Математика