Прчина как Москва стала столицей?

Гость: Гость:

Я думаю что причиной то что она развивалась всё больше и больше и потом поставили крепкую стену начало била деревянной потом после войны была реконструкция этой стены. Там правили великие князья и они отстаявали Москву и после войны они расширялись и развивались и в 20 веке 1905-1930 годах была принята решение что Москва будет столицей СССР