Найдите корень уравнения (x-2)^2 = (x-9)^2
Алгебра
Найдите корень уравнения (x-2)^2 = (x-9)^2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X^2-4x+4=x^2-18x+81 x^2-x^2-4x+18x=81-4 14x=77 x=77/14 x=5,5
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