Колесо имеет 12 спиц углы между соседними спицами одинаково найти величину угла в ??радусах который образуют две соседние

Математика

Колесо имеет 12 спиц углы между соседними спицами одинаково найти величину угла в ??радусах который образуют две соседние

Автор: Гость