Колесо имеет 12 спиц углы между соседними спицами одинаково найти величину угла в ??радусах который образуют две соседние
Математика
Колесо имеет 12 спиц углы между соседними спицами одинаково найти величину угла в ??радусах который образуют две соседние
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Градусная мера всего колеса (или окружности) = 360 градусов. 12 спиц делят колесо на 12 равных углов. Следовательно, 360 / 12 = 30 градусов. Ответ: 30 градусов - величина угла между двумя соседними спицами.
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