Окружающий мир 3 класс расходы семьи - это... семейный бюджет - это...
Окружающий мир
Окружающий мир 3 класс расходы семьи - это... семейный бюджет - это...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Расходы семьи-это те рассходы которые тратят в своей семье семейный бюджет-это деньги которые поступают в семью
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