Окружающий мир 3 класс расходы семьи - это... семейный бюджет - это...

Окружающий мир
Окружающий мир 3 класс расходы семьи - это... семейный бюджет - это...
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Расходы семьи-это те рассходы которые тратят в своей семье               семейный бюджет-это деньги которые поступают в семью
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Как будет на английском квадрат
Ответить
Математика
Кто делал проект по математике задачи расчёты по теме. затраты времени на занятия в школе по дням недели,в том числе и на дополнительные Занятия, к...
Ответить
Математика
Найдите корень уравнения (x-2)^2=(x-9)^2
Ответить
Алгебра
(x-3)(x+1)=(x-2)² помогите пж . скиньте фотку решения.
Ответить
Русский язык
Звукобуквенный анализ слова рыбной
Ответить