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Записать число в стандартном виде 0,00049 срочноб
Алгебра
Записать число в стандартном виде 0,00049 срочноб
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Гость:
0,00049 = 4,9*10^-4 ^ - значок степени.
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