Пословицы с раздилительным ь
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Пословицы с раздилительным ь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Чем короче стригут овцу, тем гуще она обрастает шерстЬю. 2) Сама себя раба бЬёт, коли не чисто жнёт. 3) Чесалась свинЬя и о боярские крыльца.
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