Приведите пример использования формулы: a = b * c + r
Математика
Приведите пример использования формулы: a = b * c + r
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2*3+9=a=15 3*4+10=22 4*5+11=31
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