1) Укажи имя существительное 1-го склонения; у яблони, за тополем, под дубом, из-за ели. 2) В каком слове пропущено окончание -И? в июл_, по дорог_, о проигрыш_, в задумчивост_ 3) Глаголы прошедшего времени изменяются по .....

Русский язык

1) Укажи имя существительное 1-го склонения; у яблони, за тополем, под дубом, из-за ели. 2) В каком слове пропущено окончание -И? в июл_, по дорог_, о проигрыш_, в задумчивост_ 3) Глаголы прошедшего времени изменяются по ..... : не знаю, лицам, падежам, родам.

Автор: Гость