1) Укажи имя существительное 1-го склонения; у яблони, за тополем, под дубом, из-за ели. 2) В каком слове пропущено окончание -И? в июл_, по дорог_, о проигрыш_, в задумчивост_ 3) Глаголы прошедшего времени изменяются по .....

Русский язык
1) Укажи имя существительное 1-го склонения; у яблони, за тополем, под дубом, из-за ели. 2) В каком слове пропущено окончание -И? в июл_, по дорог_, о проигрыш_, в задумчивост_ 3) Глаголы прошедшего времени изменяются по ..... : не знаю, лицам, падежам, родам.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) У яблони (яблоня - 1 скл.). 2) В задумчивостИ 3) Глаголы прош. вр. изменяются по родам (напр. он делал, она делала, оно делало).
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