Как происходит процесс пищеварение в желудке и кишечнике ( тонком и толстом). ПОМО??ИТЕ СРОЧНО! . Начните так : когда пища попадает в желудок .. происходит то-то, то-то . тоже самое и про кишечник (20 б за лучший ответ)

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Под желудочным пищеварением понимают механическую и химическую обработку попавшей в организм пищи. Этому процессу предшествует пищеварение в ротовой полости. Функции тонкого кишечника Здесь, на самом выходе из желудка находится тот участок, который медики называют двенадцатиперстной кишкой. Именно в неё открываются выходы изжелчного пузыря и поджелудочной железы. И именно в ней начинается полноценное переваривание всех без исключения компонентов пищевого комка. Пищеварение в толстом кишечнике Постепенно оставшись почти без всяких полезных организму веществ, остатки пищевого комка направляются прямиком на выход. Для этого они проходят через несколькоотделов толстого кишечника, обладающего массивными стенками и большим просветом внутренней полости.