Какие знаки препинания ставятся в сложносочиненном предложении и когда?
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Какие знаки препинания ставятся в сложносочиненном предложении и когда?
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Запятые. Когда перечисление идет.
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