Какие знаки препинания ставятся в сложносочиненном предложении и когда?

Русский язык
Какие знаки препинания ставятся в сложносочиненном предложении и когда?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Запятые. Когда перечисление идет.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
1.в чем заключается сходство клеток? 2.В чем заключается различие клеток? помогиииииитееееее срочно надоооооооооо
Ответить
Математика
Помогите решить 2 и 4, пожалуйста!! Вариант 2
Ответить
Русский язык
Срочно!!!! Разберите предложение Около шалаша вечером греется самовар,и по саду между деревьями расстилается длинной полосой голубоватый дым....
Ответить
Английский язык
Тема кем работают мои родители по английскому
Ответить
Биология
Что такое гаметофит?
Ответить