Каких наземных ракообразных вы знаете. Как они приспособились. Не меньше 3-х приме??ов

Гость: Гость:

Мокрицы (Oniscidae) - семейство равноногих ракообразцих (Isopoda).Тело овальное, сверху выпуклое, первая пара усиков недоразвита и оченьмала, вторая сильно развита. Глаза по бокам головы; верхние челюстилишены щупалец. Многочисленные представители этого семейства (18 родов и более 250видов) живут на суше (хотя некоторые и держатся преимущественно уберегов пресных или соленых вод) по большей части во влажных местах: подкамнями, под лежащим на земле деревом, в погребах и т. п. Днем онипрячутся и выходят на поиски пищи вечером или ночью. Питаютсярастениями, частью разлагающимися, частью живыми и могут иногдаприносить некоторый вред огородным растениям (но вместе с тем онипоедают и растения вредные) . Водная среда - царство ракообразных, однако некоторые из них приспособились и к жизни на суше. Таковы общеизвестные мокрицы, некоторые тропические крабы и раки-отшельники. В связи с выходом некоторых ракообразных на сушу (тропические виды крабов и раков-отшельпиков) их жабры постепенно редуцировались и жаберная полость превратилась в лёгочную, приспособленную для воздушного дыхания. Раки – отшельники Эти сухопутные раки близки по своему положению к настоящим ракам отшельникам. В отличие от многих других раков, пользующихся раковинами различных моллюсков в качестве домика, некоторые виды этого рода используют не спирально извитые раковины брюхоногих моллюсков, а почти прямые раковины лопатоногих моллюсков. Брюшко у таких видов вполне симметричное. Однако некоторые ценобиты придерживаются более консервативных убежищ, например вид Coenobita clypeatus.