Каким будет вес космонавта на Луне,если в земных условиях его вес 700 Н? Ускорение с??ободного падения на Земле считать равным 10 м/с^2, на Луне -1.7 м/с^2.

Физика

Каким будет вес космонавта на Луне,если в земных условиях его вес 700 Н? Ускорение с??ободного падения на Земле считать равным 10 м/с^2, на Луне -1.7 м/с^2.

Автор: Гость