Каким будет вес космонавта на Луне,если в земных условиях его вес 700 Н? Ускорение с??ободного падения на Земле считать равным 10 м/с^2, на Луне -1.7 м/с^2.

Физика
Каким будет вес космонавта на Луне,если в земных условиях его вес 700 Н? Ускорение с??ободного падения на Земле считать равным 10 м/с^2, на Луне -1.7 м/с^2.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Масса космонавта на Земле m= P/g   m= 700H/10 м/с²= 70кг  Вес космонавта на луне P= mg  P=70кг*1,7м/с²=119Н
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