Каким дробям равна дробь 66\180 1)132\360 2)11\30 3)6\17 4)33\90 Пожалуйста с решением! Спасибо заранее
Математика
Каким дробям равна дробь 66\180 1)132\360 2)11\30 3)6\17 4)33\90 Пожалуйста с решением! Спасибо заранее
Ответ(ы):
Гость:
66/180=33/90 33/90=11/30 66/180=132/360 т.к. Если мы упростим 132/360 на 2 = 66180 6/17лишняя дробь
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