Каким дробям равна дробь 66\180 1)132\360 2)11\30 3)6\17 4)33\90 Пожалуйста с решением! Спасибо заранее

Математика

Каким дробям равна дробь 66\180 1)132\360 2)11\30 3)6\17 4)33\90 Пожалуйста с решением! Спасибо заранее

Автор: Гость