.Каким философским учениям и школам Древнего Востока соответствуют принципы и ид??и, содержащиеся во втором столбце таблицы? Конфуцианство Строгий аскетизм и следование принципу ахимсы Буддизм Религиозное освящение логико...
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.Каким философским учениям и школам Древнего Востока соответствуют принципы и ид??и, содержащиеся во втором столбце таблицы? Конфуцианство Строгий аскетизм и следование принципу ахимсы Буддизм Религиозное освящение логико-философского мышления Джайнизм Человек должен бороться за счастье в земной жизни, так как загробного мира не существует Даосизм Совместная эволюция материи и сознания приводит к положительному или отрицательному взаимодействию мира и человека Санкхья Главное средство спасения – психический тренинг Йога Мир вечен и неподвижен, движение – иллюзия, безличным все определяется принципом мира Ньяя Принцип «не – деяния» Легизм Идеал человека – «благородный муж» - «человек политический» Чарвака (локаята) Учение об освобождении от страданий и праве каждого на спасение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"благородный муж" - легизм "не-деяние" - даосизм психический тренинг - йога освобождение от страданий и спасение - буддизм строгий аскетизм и ахимса - джайнизм религиозное освящение логики и философии - конфуцианство эволюция материи и сознания - санкхья загробного мира не существует - чарвака мир вечер и неподвижен - ньяя
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