Каким образом Чингисхан использовал в своих интересах огромный научный и культурный потенциал Китайской империи?
История
Каким образом Чингисхан использовал в своих интересах огромный научный и культурный потенциал Китайской империи?
Ответ(ы):
Гость:
Хан Чингиз вооружил китайским оружием свою армию
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Поезд шёл 4ч со скоростью 60км/ч, 2ч со скоростью 70км/ч и 3 ч со скоростью 65км/ч.Еакое расстояние прошёл поезд
Математика
Площадь прямоугольника равна14 см2, длина 7см.Найти ширину и периметр прямоугольни??а. надо ли чертить схему.