Каким образом факторы производства влияют на экономическую систему государства?

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Факторы производства - ресурсы, которые необходимо затратить, чтобы произвести товар – продукт, произведенный для обмена, продажи. Эти ресурсы есть объекты или элементы экономической системы, оказывающие наибольшее влияние на возможность и эффективную результативность любого производства. К числу факторов производства относят труд, капитал, природные факторы (включая землю и полезные ископаемые), информацию, энергию, предпринимательство, инфраструктуру.