Каким образом факторы производства влияют на экономическую систему государства?

Обществознание
Каким образом факторы производства влияют на экономическую систему государства?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Факторы производства - ресурсы, которые необходимо затратить, чтобы произвести товар – продукт, произведенный для обмена, продажи. Эти ресурсы есть объекты или элементы экономической системы, оказывающие наибольшее влияние на возможность и эффективную результативность любого производства. К числу факторов производства относят труд, капитал, природные факторы (включая землю и полезные ископаемые), информацию, энергию, предпринимательство, инфраструктуру.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Продавец взвесил 6 покупателям по 3 килограмма яблок Сколько всего килограммов яб??ок взвесил продавец
Ответить
Математика
Сколько будет (82-74)+(84:12)=
Ответить
Литература
Напишите, пожалуйста, отношение Акулины Ивановны к Цыганку М. Горький, повесть "Д??тство"
Ответить
Алгебра
Решите систему уравнений 5х^2+y=12 и 9x^2-y=2
Ответить
Алгебра
Преобразуйте заданное выражение В многочлен стандартного вида 5ab(3a-0.2b+ab)
Ответить