Напишите, пожалуйста, отношение Акулины Ивановны к Цыганку М. Горький, повесть "Д??тство"
Литература
Напишите, пожалуйста, отношение Акулины Ивановны к Цыганку М. Горький, повесть "Д??тство"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С сожалением,т.к он воровал,когда его отправляли на ярмарку и конечно же с любовью!
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