Почему царь решил обратится к божьему суду из рассказа князь серебряный
Литература
Почему царь решил обратится к божьему суду из рассказа князь серебряный
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Царь решил обратиться к Божьему суду, не рискуя прямо наказать уважаемого народом боярина Морозова. Он думал, что старик не сможет противостоять в бою молодому и опытному бойцу Вяземскому. Его решение было подсказано жестоким расчетом.
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