Почему царь решил обратится к божьему суду из рассказа князь серебряный

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Почему царь решил обратится к божьему суду из рассказа князь серебряный
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Царь решил обратиться к Божьему су­ду, не рискуя прямо наказать уважаемого народом боярина Морозова. Он думал, что старик не сможет противостоять в бою мо­лодому и опытному бойцу Вяземскому. Его решение было подсказано жестоким расчетом.
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