Хронологічна послідовність переселення народів Сходу до Європи:а)Араби;б)Булгари;в)Угри;г)печеніги.

Литература
Хронологічна послідовність переселення народів Сходу до Європи:а)Араби;б)Булгари;в)Угри;г)печеніги.
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Печеніги болгари угри араби
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