Почему греки почитали победителей олимпийских игр?
История
Почему греки почитали победителей олимпийских игр?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что победители олимпийских игр были самыми сильными и выносливыми
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