Почему греки почитали победителей олимпийских игр?

История
Почему греки почитали победителей олимпийских игр?
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Автор: Гость
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Гость:
Потому что победители олимпийских игр были самыми сильными и выносливыми
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