За 2 дня швея сшила 18 фартуков. В первый день она израсходовала 20 м ткани, а во второй- 16 м. Сколько фартуков сшила швея в каждый из этих дней?
Математика
За 2 дня швея сшила 18 фартуков. В первый день она израсходовала 20 м ткани, а во второй- 16 м. Сколько фартуков сшила швея в каждый из этих дней?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 действие 20 + 16=36(м) использовала ткани за 2 дня 2 действие 36:18=2(м) уходит на один фартук 3 действие 20:2=10(шт) фартуков сделала швея в первый день 4 действие 16:2=8(шт) фартуков сделала швея во второй день
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