За 2 дня швея сшила 18 фартуков. В первый день она израсходовала 20 м ткани, а во второй- 16 м. Сколько фартуков сшила швея в каждый из этих дней?

Математика

За 2 дня швея сшила 18 фартуков. В первый день она израсходовала 20 м ткани, а во второй- 16 м. Сколько фартуков сшила швея в каждый из этих дней?

Автор: Гость