На что делятся 100и 82 нацело Спосибо...
Математика
На что делятся 100и 82 нацело Спосибо...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Они делятся на 2 тк оба числа четные.
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