Помогите нужна любая анатацыя к чему угодно
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Помогите нужна любая анатацыя к чему угодно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Аннотация к книгам: пример. М. Завойчинская, «Резиденция феи» В ваш дом часто приходят в гости привидения и злые духи? Нет? А представьте себе состояние главной героини по имени Вика, ведь однажды она обнаружила, что обладает силами, которых нет у обычных людей. Прямо не девушка, а фея. Теперь дом, где она живет, вполне можно назвать замком. Хотя нет – резиденцией феи! С этого момента жизнь Вики (главной героини) в корне изменится, и ей придется учиться управлять приобретенными силами, а также нужно смириться с тем, что она теперь особенная.
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