Какие бывают стили и типы речи текста? Как определять и различать?

Русский язык
Какие бывают стили и типы речи текста? Как определять и различать?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стили бывают аучный , ( для передачи науч.зн. ) Офицеально деловой ( стиль заявлений , справок документов ) , публицистический ( стиль газет , журналов и т.д ) Художественный ( рассказы , повести и т.д ) Тип описание ( когда описывают что-то ) Повествование ( рассказ о событиях , действиях и т.д ) И рассуждение ( изложение причин явлений и событий . Перечесление фактов и т.д
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