Какие бывают стили и типы речи текста? Как определять и различать?

Гость: Гость:

Стили бывают аучный , ( для передачи науч.зн. ) Офицеально деловой ( стиль заявлений , справок документов ) , публицистический ( стиль газет , журналов и т.д ) Художественный ( рассказы , повести и т.д ) Тип описание ( когда описывают что-то ) Повествование ( рассказ о событиях , действиях и т.д ) И рассуждение ( изложение причин явлений и событий . Перечесление фактов и т.д