Найдите, пожалуйста, корень уравнения! (x+3)^2=(x-9)^2
Математика
Найдите, пожалуйста, корень уравнения! (x+3)^2=(x-9)^2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(x+3)^2=(x-9)^2если квадраты чисел равны, значит эти числа либо равны, либо являются противоположными:1)х+3=х-9 или 2) х+3=-(х-9) х-х = -9-3 0=-12 -неверное равенство, значит корней в этом случае нет2) х+3 = -(х-9) х+3 = -х+9 х+х=9-3 2х=6 х=3Ответ:3
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