Найдите, пожалуйста, корень уравнения! (x+3)^2=(x-9)^2

Математика
Найдите, пожалуйста, корень уравнения! (x+3)^2=(x-9)^2
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(x+3)^2=(x-9)^2если квадраты чисел равны, значит эти числа либо равны, либо являются противоположными:1)х+3=х-9      или 2) х+3=-(х-9)   х-х = -9-3   0=-12 -неверное равенство, значит корней в этом случае нет2) х+3 = -(х-9)   х+3 = -х+9   х+х=9-3   2х=6    х=3Ответ:3 

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Сравните стихи Лермонтова о Кавказе. Что в них общего ?
Ответить
География
География 8 Урал В каких частях Урала расположены вершины? 1. Конжаковкий Камень _______; 2. Народная ______; 3. Ямантау_____; А) Приполя...
Ответить
Литература
Читаете сцену в трактире Можно ли сказать что именно в трактире Герасим решил под??иниться распоряжению барыни или решение он принял раньше
Ответить
Геометрия
Средняя линия треугольника относятся как 3:2:4,а периметр треугольника равен 45 см.Н??йдите стороны треугольника
Ответить
Литература
Номер2. По рассказу Кавказский пленник. Пожалуйста побыстрее
Ответить