Читаете сцену в трактире Можно ли сказать что именно в трактире Герасим решил под??иниться распоряжению барыни или решение он принял раньше

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ерасим надеялся, что о Муму забудут и он опять сможет заботиться о своей питомице. Именно на этом этапе пора задуматься о том, как мы поведем читателей к решению вопроса: почему Герасим подчинился барыне? Что заставило Герасима принять решение? Попробуйте догадаться, как мог рассуждать Герасим. В какой момент принял Герасим свое решение? Обратимся к эпизоду, который часто проходит мимо внимания нас: «Герасим неподвижно стоял на пороге. Толпа собралась у подножия лестницы. Герасим глядел на всех этих людишек в немецких кафтанах сверху, слегка оперши руки в бока; в своей красной крестьянской рубашке он казался каким-то великаном перед ними». Эти «людишки» — вся челядь барыни! — «кубарем скатилась с лестницы», как только Герасим распахнул дверь. Контраст между героем и его окружением в этой сцене подчеркнут автором. Читатели видят, что Герасим понял: барыня приказала отнять у него и уничтожить Муму. Он обязан подчиниться ее приказу — выбора нет. Но он мог спасти Муму от ненужных мучений.