Прочитай словосочетания.На какие три группы их можно разделить. Запиши первые две группы в два столбика.Затем запиши третью группу слов в строчку. Одинаковое ли количество слов с основой на {ч} получилось в каждой группе.

Русский язык

Прочитай словосочетания.На какие три группы их можно разделить. Запиши первые две группы в два столбика.Затем запиши третью группу слов в строчку. Одинаковое ли количество слов с основой на {ч} получилось в каждой группе.

Автор: Гость