Прочитай словосочетания.На какие три группы их можно разделить. Запиши первые две группы в два столбика.Затем запиши третью группу слов в строчку. Одинаковое ли количество слов с основой на {ч} получилось в каждой группе.
Русский язык
Прочитай словосочетания.На какие три группы их можно разделить. Запиши первые две группы в два столбика.Затем запиши третью группу слов в строчку. Одинаковое ли количество слов с основой на {ч} получилось в каждой группе.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смотря какие словочитания первые две группы в столб 3 в строку
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