-----ель---,----ель--- чёрточки это буквы вставь
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-----ель---,----ель--- чёрточки это буквы вставь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Можжевельник; Капельница; Сочельник;
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