Что такое алая кровь в поэме Песня про царя Ивана Васильевича молодого опричника ?? купца Калашникова?
Литература
Что такое алая кровь в поэме Песня про царя Ивана Васильевича молодого опричника ?? купца Калашникова?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Алая кровь,означает красная кровь
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