Сосдать квартет на зеркало и обезьяна

Литература
Сосдать квартет на зеркало и обезьяна
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Проказница мартышка осёл козёл косолапый мишка... И. Крылов
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