Номер2. По рассказу Кавказский пленник. Пожалуйста побыстрее

Гость: Гость:

Жилин и Костылин служили офицерами на Кавказе. Первый был из обнищавшей помещичьей семьи, а второй из богатой. Жилин не обладал большими физическими данными: ростом был не высок, зато силен, умен, да удал. Костылин – мужчина грузный, пухлый и слабохарактерный.В плену Жилин старался присматриваться к людям, старался познакомиться с ними поближе, все время занимал себя работой, даже «лечил» больных врагов. Все это дало свои плоды – он познакомился с девочкой Диной. Характеры Жилина и татарочки Дины схожи: добрые, заботливые, искрение и смелые. Маленькая девочка и взрослый мужчина быстро нашли общий язык, и в ответ на подаренные Жилиным незатейливые игрушки Дина приносила ему то кусок жаренной баранины, то лепешек или молока, а самое главное - спасла ему жизнь. После неудавшегося побега жизнь пленников еще ухудшилась. Но даже в этих условиях смелый Жилин не сложил рук и продолжал мечтать о побеге. И в этот момент в Костылине как будто что-то проснулось, и он совершил первый и единственный благородный поступок на протяжении всего произведения – отказался идти во второй побег, дабы не стать обузой Жилину. После всех трудностей Жилин успешно сбежал из плена, «а Костылина, еле живого, только через месяц привезли». Главная мысль рассказа – бессмысленность войны. Итог войны между народами, государствами всегда печален: огромные жертвы и потери. А дружба вечна!